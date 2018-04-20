Rafael Nadal, Dominic Thiem'i korttan sildi

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'ın çeyrek finalindeile karşı karşıya gelen, rakibini adeta korttan sildi.Mücadeledenve'lik setlerle galip ayrılan dünya 1 numarası, bir önceki turda'i eleyen rakibi karşısında sadece 1 saat 8 dakika kortta kaldı.Toprak kort sezonunun ilk büyük turnuvasında daha önce 10 kez şampiyonluğa ulaşan Nadal, ilk 9 oyunun tamamını kazandığı bu karşılaşmanın ardından adını yarı finale yazdırdı.İspanyol raket, finale yükselebilmek içinse Bulgarile kozlarını paylaşacak.