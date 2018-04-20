Paul Pogba için dudak uçuklatan talep!

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'da bu sezonun en çok tartışılan isimleri arasında yer alanhakkında Ada basını bomba bir iddia ortaya attı.Takımın Portekizli menajeri'yla yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Fransız yıldızın yaz transfer döneminde teklif gelmesi hâlinde satılacağı iddia edildi.Ada basınından'in haberine göre Mourinho'nun gidişine onay verdiği Pogba için yönetimin belirlediği bonservis bedeli ise tamPogba, 2016 yazındakarşılığında'tan United'ın yolunu tutmuştu.