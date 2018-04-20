Panathinaikos: 82 - Real Madrid: 89

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Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off ikinci maçında İspanyol ekibi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Yunanistan temsilcisi'u 89-82 mağlup etti.İlk maçta olduğu gibi yine etkili başlayan Panathinaikos, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Real Madrid'in farkı azaltma çabalarına rağmen ilk yarı 40-36 sona erdi.Üçüncü çeyrekte Real Madrid, 21-32 çeyrek üstünlüğünü yakalayarak son çeyreğe 61-68 önde girdi.Son çeyrekte Panathinaikos'un tekrar öne geçmesine izin vermeyen Real Madrid, karşılaşmadan 82-89 galip ayrıldı.Bu sonuçla Real Madrid, 95-67 kaybettiği ilk maçın ardından aldığı bu galibiyetle seriyi 1-1'e getirdi ve saha dezavantajını ortadan kaldırmış oldu.Panathinaikos'ta20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken13,12 sayıyla maçı tamamladı.Real Madrid'de17:10 dakika süre alırken 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.17,12 sayıyla oynadı.