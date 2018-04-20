Olympiacos: 79 - Zalgiris Kaunas: 68

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off ikinci maçında Yunan devi, sahasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi'ı 79-68 mağlup etti.Zorlu karşılaşmanın ilk çeyreği 17-15 Olympiacos üstünlüğüyle sona erdi.İkinci çeyrekte farkı arttıran Olympiacos, ilk yarıyı 41-32 önde tamamladı.Üçüncü çeyrekte Zalgiris, önemli bir geri dönüşe imza atarak son çeyreğe 54-54'lük skorla girmeyi başardı.Son çeyrekte Olympiacos, 25-14'lük çeyrek skoruyla fark yarattı ve karşılaşmadan 79-68 galip ayrıldı.Sahasında oynadığı ilk maçta Zalgiris'e mağlup olan Olympiacos, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.Olympiacos'ta21 sayıyla maçın en skorer ismi olurkende 17 sayı, 4 asistle oynadı.Zalgiris Kaunas'ta20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken13,11 sayıyla maçı tamamladı.