Olaylı derbide yaşananlar planlı mıydı?

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ilearasındakirövanş maçı yaşanan tribün olayları nedeniyle yarıda kaldı. Fenerbahçe'nin 2-2'nin avantajıyla oynadığı ve'ınkaldığı maçta ısrarla sahaya yabancı maddelerin atılması akıllara yaşananlar planlı mı? sorusunu getirdi.A Spor Yorumcusu, 'ülkece kritik bir süreçten geçtiğimiz dönemde Türk futboluna operasyon yapıldığını' söyledi. Maçın başından bu yana sistematik olarak tribünün 4 köşesinden olay çıkartmak için planlı girişimler yapıldığını belirtirken, "Tribünde birbirlerine rakip olan bu maçın yarıda kalmasını isteyip olaylar çıkarmak isteyenler de olabilir" dedi. İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:"Devre arasında bir şey söyledim. Hakem prosedürü çok iyi uyguladı. Ben bu statta yardımcı hakemin kafasına 7 dikiş atılıp da oynandığını biliyorum. Onları söyledim diye yayıncı kuruluştan atıldım. O gün o maç oynatılmasaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı... Hakem Bünyamin Gezer 5 tane doktor geldi hakemi yürüttüler. 6 dikişle hakem maç idare etti bu statta.""0-0 skor Fenerbahçe lehine Tribünde Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri var. Tribünde birbirlerine rakip olan bu maçın yarıda kalmasını isteyip olaylar çıkarmak isteyenler de olabilir. Provoke ederler göstere göstere bu işi yaparlar. Ama bunlar kendi içinde ayıklanacak kendi içinde yapacaklar. Beşiktaş'ın burada günahı ne? Sen tribünde Ali Koç-Aziz Yıldırım mücadelesi verirsen Beşiktaş'ın günahı ne? Git mücadeleni dışarıda yap. Statlardaki olayı görmeye görmeye bu hale geliyoruz"(Sabah)