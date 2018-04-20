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''O kadar uyarmamıza rağmen bu kendini bilmezler bizi yaktı''

Fenerbahçeli oyuncular, maçın tatil edilmesi sonrasında, “Rakip 10 kişi kalmıştı ve skor avantajı bizdeydi. O kadar uyarmamıza rağmen bu kendini bilmezler hem bizi hem de bizi desteklemeye gelenleri yaktı” dediler.

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''O kadar uyarmamıza rağmen bu kendini bilmezler bizi yaktı''
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan ve sahasındaki rövanş için büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe’de futbolcular, karşılaşmanın tribün olayları sebebiyle yarıda kalmasına en çok üzülenler arasındaydı. Özellikle rakibin 10 kişi kalmasının ardından final yolunda kontrolü eline alan Sarı-Lacivertliler’de futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, bu olaylara sebep olanlara büyük tepki gösterdikleri bildirildi. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal başta olmak üzere yapılan konuşmalarda, “Neden böyle bir şey oldu, hala anlam veremiyoruz” dedikleri bildirildi.

‘Aptalca davrandılar’

Oyuncuların özellikle, tribünün sıkıntılı yerlerini defalarca uyarmalarına rağmen taşkınlık yapmalarına anlam veremedikleri ve “Rakip 10 kişi kalmıştı ve ilk maçtan skor avantajı bizdeydi. Ancak bir türlü gerginlikler son bulmadı. Bu kendini bilmezler, resmen aptalca davrandılar ve bizi yaktılar. Eğer olumsuz bir durum olursa, hem bizim hem de bizi desteklemeye gelenlerin emeğini kim geri verecek” yorumunda bulundukları öğrenildi.
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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    3- 1
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4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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