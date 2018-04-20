Novak Djokovic, Monte Carlo Masters'tan elendi

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Monte Carlo Tenis Turnuvası’nda mücadele eden Sırp tenisçi Novak Djokovic, son 16 turunda elendi.Dünya klasmanında 13. sırada yer alan 30 yaşındaki Djokovic, ilk setini 7-6 kazanarak öne geçtiği maçta Avusturyalı Dominic Thiem’e diğer setleri 6-2 ve 6-3 kaybetti. Toplam 2 saat 28 dakika süren maçı 2-1 kazanan Thiem, adını çeyrek finale yazdırdı.Tek erkeklerde dünyanın 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ise Rus Karen Khachanov’u 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Thiem ile eşleşti.31 yaşındaki Nadal, Monte Carlo’da daha önce 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.