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Müge Anlı’dan Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olaylar için flaş açıklama!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbiyi tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programında çok konuşulacak sözlere imza attı. Anlı'nın açıklamaları sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

20 Nisan 2018, Cuma 14:00

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili ünlü program sunucusu Müge Anlı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ dedi. İşte Müge Anlı’nın açıklamaları…
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”TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR!”

Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim.

Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada oldukça fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti.
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9 YORUM GİRİŞ YAP
  • Asker064 20.04.2018 13:44:32
    1

    helal olsun sana be...

  • fb3469 20.04.2018 14:31:18
    2

    Doğru söylemiş Mete Kalkavan maçı tatil edeceğine Tolga zengine kırmızı gösterip soyunma odasına yollasa yeterliydi sahayı karıştıran ahlaksızın biri tepkileri kaldıramıyosa gitsin inşaatta çalışsın

  • mertmert1903 20.04.2018 15:13:06
    3

    o zaman bütün seyirciler bu kadına küfür etsin programında. seyirci her şeyi söyleyebilir ama sen sunucu olarak cevap veremezsin

  • Boncukermanfb 20.04.2018 17:29:33
    4

    Tebrikler müge hanim

  • 19cino81 20.04.2018 17:44:38
    5

    Taraftar herşeyi söyleyebilir de, herşeyi sahaya da atabilir mi? Bırakın holigan Fenerli olmayı, adam olun...

  • mustafakartal81 20.04.2018 17:45:42
    6

    o zaman muge anliyada istediğimizi diyelim biz izliyoruz diye kanalda para kazanıyor istediğimiz gibide küfür etme hakkına sahip değiliz Avrupada sportmenlik varken okumuş birinin saldırıyı desteklemesi kadar cahil olunmaz yazık

  • mustafakartal81 20.04.2018 17:46:17
    7

    uuhu

  • Tatar43 20.04.2018 18:07:02
    8

    Sayın Müge Anlı sizde stada maç seyretmeye gidince seyirci olarak küfürmü ediyorsunuz?

  • 20.04.2018 23:13:47
    9

    Şunu unutma futbolcu oynadığı top ile para kazanır şunu unutma sen insanlar seni izlerken yaptığın reyting sayesinde program yapıyorsun eğer sana da canlı yayında ana bacı küfür etseler sen tolga zenginden daha beter yaparsın o numarasını hatta oturduğu evinden aldırtır ve şikayetçi olursun ama seni insanlar izlemez ise reyting düşer ve programın yayından kalkar sen bu olayda şucu olmayandan suçlu suçlu olanı suçsuz yapıyorsun eğer zaten böyle yapacak isen zaten o mesleği yapmana gerek yok Müge Anlı şuan zaten Fenerbahçe taraftarı hariç herkezin gözünden düştün yazıklar olsun size

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20 Nisan 2018 Cuma

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    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

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