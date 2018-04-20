Müge Anlı’dan Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olaylar için flaş açıklama!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 13:23 20 Nisan 2018, Cuma 14:00
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
helal olsun sana be...
Doğru söylemiş Mete Kalkavan maçı tatil edeceğine Tolga zengine kırmızı gösterip soyunma odasına yollasa yeterliydi sahayı karıştıran ahlaksızın biri tepkileri kaldıramıyosa gitsin inşaatta çalışsın
o zaman bütün seyirciler bu kadına küfür etsin programında. seyirci her şeyi söyleyebilir ama sen sunucu olarak cevap veremezsin
Tebrikler müge hanim
Taraftar herşeyi söyleyebilir de, herşeyi sahaya da atabilir mi? Bırakın holigan Fenerli olmayı, adam olun...
o zaman muge anliyada istediğimizi diyelim biz izliyoruz diye kanalda para kazanıyor istediğimiz gibide küfür etme hakkına sahip değiliz Avrupada sportmenlik varken okumuş birinin saldırıyı desteklemesi kadar cahil olunmaz yazık
uuhu
Sayın Müge Anlı sizde stada maç seyretmeye gidince seyirci olarak küfürmü ediyorsunuz?
Şunu unutma futbolcu oynadığı top ile para kazanır şunu unutma sen insanlar seni izlerken yaptığın reyting sayesinde program yapıyorsun eğer sana da canlı yayında ana bacı küfür etseler sen tolga zenginden daha beter yaparsın o numarasını hatta oturduğu evinden aldırtır ve şikayetçi olursun ama seni insanlar izlemez ise reyting düşer ve programın yayından kalkar sen bu olayda şucu olmayandan suçlu suçlu olanı suçsuz yapıyorsun eğer zaten böyle yapacak isen zaten o mesleği yapmana gerek yok Müge Anlı şuan zaten Fenerbahçe taraftarı hariç herkezin gözünden düştün yazıklar olsun size