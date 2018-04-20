Müge Anlı'dan eleştirilere yanıt

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbiyi tribünden takip eden Müge Anlı yayınlanan programında çok konuşulacak sözlere imza attı. Anlı'nın açıklamaları sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.A Spor'da yayınlanan bir programa bağlanan Müge Anlı, sözlerine açıklık getirdi ve eleştirilere yanıt verdi."Ben her zaman taraftarların küfür etmemelerini söyledim. Benim ürettiğim bir fikir değil. Tolga'yı da tanımam ama spor kuralları çevresinde taraftara cevap verilmemesi kural içerisinde yok mu! Olay içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Evet hassas olunan konular vardır ama profesyonellik cevap vermemeyi gerektirmez mi!""Biz programa nasıl başladık? Bir maçın ardından öldürülen taraftarın katilini bularak başladık. Ben evet Fenerbahçeliyim ve bununla gurur duyuyorum. Ben başkaları gibi sadece Milli Takım'ı destekliyorum demiyorumki! Diğer takımların taraftarlarına da asla karşı değilim. Onlar olmasa zaten maçları izlemeye ne gerek var."