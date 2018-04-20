Muay Thai Milli Takımı güç depoluyor

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Meksika'da düzenlenecek olaniçin Kayseri'de kampa giren Muay Thai Milli Takımı Ali Dağı'ndan sonra Beştepeler'de antrenman yaptı.Muay Thai Milli Takımlar Teknik Kurul Başkanı, "Meksika’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ikinci etap kampı için Kayseri’deki antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ali Dağı'ndaki antrenmandan sonra Beştepeler'de antrenman yaptık. Bize kamp boyunca destek veren iş adamları Cemil Demirel ve Mustafa Arslantaş'ta çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kayseri'de 21 Nisan'da son bulacak olan kamp sonrasında Muay Thai Milli Takımı turnuva öncesinde son hazırlık kampını Antalya'da yapacak.İHA