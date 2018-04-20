MotoGP’de sıradaki durak ABD

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ABD Grand Prix’si, Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5 bin 513 metrelik pistte 20 tur üzerinden yapılacak. 22 Nisan Pazar günü TSİ 22.00’de başlayacak yarış öncesi, yarın TSİ 22.10’da sıralama turları gerçekleştirilecek ve pilotlar yarışa avantajlı pozisyonda başlamanın mücadelesini verecek.Sezonun ilk iki yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:AA