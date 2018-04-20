Mete Gazoz Dünya Kupası için Şanghay'da

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Milli okçu Mete Gazoz, yeni başarılar için Çin'in yolunu tutacak. Gazoz, Çin’in Şanghay şehrinde 23-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası 1. Ayak Okçuluk Yarışması’nda mücadele edecek. 2018 yılındaki ilk uluslararası yarışması olan Dünya Salon Şampiyonası’ndan ikincilikle dönmüştü.İHA