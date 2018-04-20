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Manchester City'den 7 milyar TL'ye 7 kupa

2008’de Araplar’ın satın aldığı Manchester City, son 10 yılda sadece 7 kupa kazanabildi. Ada temsilcisi, bu süreçte transfere toplamda 1 milyar 246 milyon Pound (7 milyar 152 milyon TL) ödedi ve her bir şampiyonluğu 1 milyar TL’ye mâl oldu.

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Manchester City'den 7 milyar TL'ye 7 kupa
İngiltere Premier Ligi’nde 2008’den itibaren Araplar’ın 210 milyon Pound’a (1.2 milyar TL) satın aldığı Manchester City, son 10 sezonda transfere toplamda 1 milyar 246 milyon Pound (7 milyar 152 milyon TL) harcadı. Fakat Ada temsilcisinin oyunculara ödediği ücret ile kazandığı başarılar birbirleri ile doğru orantıda olmadı.

Mavililer, bu süreçte 3’er kez Premier Lig ve Lig Kupası’nı kazanırken, bir kez de FA Cup’ı müzesine götürdü. Yani City’nin kazandığı her bir şampiyonluk, 1 milyar TL’lik dev bir servete mâl olmuş oldu. Ayrıca Ada ekibi, bu 10 yıl içerisinde sadece İngiltere’de değil Avrupa’da da başarı hedefledi ancak, merakla beklenen Şampiyonlar Ligi kupası şu ana kadar kulüp müzesine giremedi!

52 ülkeden daha fazla...

O zamandan bu yana 4 teknik adamla çalışan Manchester City, şu anki hocası Pep Guardiola’nın direktifleri doğrultusunda bu sezon sadece savunma hattına 225 milyon Pound (1 milyar 300 milyon TL) ödedi. Savunma oyuncuları için verilen bu rakam, 52 ülkenin savunma bütçesine ayırdığı rakamı geride bıraktı. Mavililer, bu sezon toplamda ise kasasından 450 milyon Pound (1 milyar 600 bin TL) çıkarıp, son 10 yılda transfere en çok para harcadığı dönemi yaşadı.

Mertcan Polat


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