Lige dönüş

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Galatasaray’a nefes almak yasak! Sarı- Kırmızılı ekip pazar akşamı Başakşehir’i mağlup edip liderlik koltuğuna tekrar oturdu, çarşamba akşamı kendi evinde Akhisar’a yenilerek kupaya veda etti, gözünü yarın akşam Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak lig maçına çevirdi. Dün öğleden sonra Alanya’ya geçen ve ilk idmanını burada yapan Sarı- Kırmızılılar, bugün son taktik provayı gerçekleştirip kampa girecek. Galatasaray’da hedef, artık bir kabus haline gelen deplasman fobisini yenip, Alanya’dan kayıpsız dönerek liderlik koltuğundaki yerini korumak.Cim Bom bu maça kadrosundan iki eksikle gitti. Kupada Akhisar karşısında kırmızı kart gören Maicon, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlandığı açıklanan Tolga Ciğerci de kamp kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Fatih Terim’in, Maicon’un yokluğunda savunmayı Serdar Aziz - Denayer ikilisine emanet etmesi bekleniyor. Orta sahada da büyük ihtimalle Fernando ve Donk birlikte oynayacak.