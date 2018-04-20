Kerim Tokyo'ya koşuyor

“Tokyo'da altın madalya istiyorum”





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100 ve 200 metre koşu ile uzun atlamada Türkiye rekorlarının sahibi olan Avrupa Şampiyonu unvanlı sporcu, şimdi gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına dikti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü her zaman arkasında hissettiğini söyleyen Kerim Elyaz, “Başka bir kentte yaşasaydım, belki bugün eve kapanmış olacaktım” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün engelli branşlarındaki en başarılı sporcularından, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği madalya koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 100 metreyi 11,43'de koşarak birinci olan Kerim Elyaz, uzun atlamada ise 5,97 metre ile yine tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.Gelişim eksikliği ve kolunda doğuştan kısalık bulunan Kerim Elyaz, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yapıyor. Fransa'dan İtalya'ya, İsviçre'den Dubai'ye kadar katıldığı onlarca şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmeyi başaran bedensel engelli sporcu, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunlarına doğru olanca gücüyle koşuyor.Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en iyi paralimpik atletlerden biri olan Kerim Elyaz, tam anlamıyla savaşçı bir ruh taşıyor. Atletizme 2013 yılında beden eğitimi öğretmenin teşvikiyle başlayanElyaz, kendi hikayesini şu cümlelerle anlattı: “Öğretmenim 2013 yılında engelime rağmen ilk kez bir yarışa katılmamı sağladı. O gün bugündür koşuyorum. Şu anda T47 kategorisinde 11,16 ile 100 metre, 23,73 ile 200 metre ve 6,08 ile uzun atlama Türkiye rekorlarının sahibiyim. 2014 yılında İtalya’da düzenlenen Avrupa Açık Şampiyonasında 100 metre ve uzun atlamada şampiyon oldum. Bu noktaya ulaşmam kolay değildi. Çok çalıştım, zorlu günler geçirdim. Ama arkamda her zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü hissettim. Başka bir kentte yaşasaydım, belki bugün eve kapanmış olacaktım. Evde yaşamak zor. İnsan ruhsal çöküntü yaşıyor. Engelli çocukları olan ailelere sesleniyorum; evlerinizin kapılarını açın, bırakın çocuklar sokağa çıksın, spor yapsın. Türkiye yeni yeni engelli sporunun bilincine vardı ve gelecekte bizi gerçekten büyük başarılar bekliyor.”Son 4 yılda çok iyi dereceler elde ettiğini belirten Kerim Elyaz, “İlk hedefim 2018 Avrupa Şampiyonasında kürsüye çıkmak, sonra ise 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunlarında bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşarak madalya almak. Şu anda Dünya klasmanında 10. sıradayım ve kendimi sürekli geliştiriyorum. Olimpiyat madalyasını bu nedenle hayal olarak görmüyorum. İnsan yeter ki istesin, önünde hiçbir engel duramaz” diye konuştu.İHA