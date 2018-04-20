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Kendini finanse eden tek federasyon: Sualtı Sporları Federasyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, son 10 yılda devletten hiçbir bütçe almadıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

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Kendini finanse eden tek federasyon: Sualtı Sporları Federasyonu
Özen, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaretinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Son dönemde yakaladıkları başarılar nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının 2018 yılı için kendilerine 500 bin TL bütçeyi uygun gördüğünü anlatan Özen, bunu da yine spor ve sporcu için kullanacaklarını ifade etti.

Göreve geldikten sonra federasyon içinde adaleti sağlamayı başardıklarını ifade eden Özen, "Federasyon içinden yaklaşık 10 ayrı federasyon daha kurulabilir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dışında kendi gelirleriyle ayakta duran tek federasyonuz." dedi.

"Bakanlığımız bize bu sene ilk kez 500 bin TL bütçe verdi." diyen Özen, "Bunun haricinde son 10 yılda devletten hiçbir bütçe almadık. 11 branşımız var. Geçen yıl 4 milyon TL’nin üzerinde bir gelirimiz vardı." ifadelerini kullandı.

"Giderek artan bir başarımız var"

Şahin Özen, temmuz ayında Kanada’da Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası’nın düzenleneceğini hatırlatarak, buradan başarılı bir sonuçla dönmeyi planladıklarını belirtti.

Sualtı hokeyinde herkesin kendilerini takdir ettiğini anlatan Özen, "Son 10 yılda sualtı hokeyinde giderek artan bir başarımız var. Son 2 yılda dünyanın da takdir ettiği başarılarla anılıyoruz. En az Türkiye’de takdir ediliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin sualtı hokeyinde söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğine dikkati çeken Özen, şöyle konuştu:

"Yurt dışında daha fazla göğsümüz kabarıyor. Geçen yıl finalde Avustralya’ya kaybettik. Kanada’daki Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası’ndan inşallah altın madalyayla döneriz. Biz herkesin yenmeye çalıştığı şampiyon bir ekibiz. Biz aynı zamanda hedefiz. Bizler yöneticiler olarak şampiyonluk bekliyoruz. Sporcular da bu beklenti içinde. Günlük başarılarla sevinmek iyi bir şey değildir."

Sualtı hokeyi lokomotif

Avrupa Şampiyonası’nda bu yıl Türkiye’de, İngiltere’yi yendiklerini hatırlatan Şahin Özen, "23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası finalinde Fransa’yı yendik. İngiltere, Avustralya, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Fransa ve Kolombiya bunlar her zaman için şampiyonluğa adaydır. Biz de bu alanda söz sahibiyiz. Sualtı hokeyinde artık otoriteyiz diyebiliriz. Milli takımlarımız bu alanda çok başarılı." ifadelerini kullandı.

Özen, sualtı hokeyinin branşlarının lokomotifi olduğunu dile getirdi.
Serbest dalışta da dünya rekortmenlerinin bulunduğunu anlatan Özen, "Şahika Ercümen, Devrim Cenk Ulusoy ve Derya Can olsun bunlar basının da yakından takip ettiği sporcularımız. Sualtı fotoğrafçılarımız dünya çapında. Son dönemde paletli yüzmede dünya şampiyonları çıkartıyoruz." diye konuştu.

Antrenör ve altyapı

Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Özen, federasyon olarak elde ettikleri başarılarda, antrenör ve altyapının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

"Ortak akıl spor aklıdır." diyen Şahin Özen, şunları kaydetti:
"Bu başarılardaki en önemli etken antrenörlerimiz ve altyapımız. Bu işe başlarken aslında yabancı antrenör desteği aldık. Son 3-4 şampiyonaya Türk antrenörlerle gidiyoruz. Antrenör kazanma konusunda şanslıyız. Sportif gelişme bana göre antrenör gelişimiyle paraleldir. 25 milyon genç var ama iyi antrenör olmadığı sürece bunların hepsi hikaye. Yatırım antrenöre yapılmalıdır. Bu da bizim şansımız."

AA


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