Karl-Johan Johnsson, İbrahimovic'e kafa tuttu

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Euro 2016’nın ardından İsveç Milli Takımı’nı bırakan, geçtiğimiz günlerde ABD’de katıldığı bir televizyon programında, “Zlatan’sız Dünya Kupa’sı olmaz. Orada ben de olacağım. Bu konu hakkında daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir” demişti. Şu an kariyerine LA Galaxy takımında devam eden 37 yaşındaki forvetin bu sözlerine, ülkesinden sonunda biri cevap verdi!İsveç’in yedek kalecisi olan ve kariyerine Fransa’nın Guingamp takımında devam eden, İbra’nın milli takımda oynama isteğine ilk karşı çıkan isim oldu.Tecrübeli oyuncunun, takımın dengesini bozacağını düşünen 28 yaşındaki file bekçisi, “Elemeleri İbrahimovic olmadan oynadık ve onsuz 2018 Dünya Kupası’na gitmeyi başardık. O olmadan da Rusya’da iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Tabii ki son karar hocamızın (Jan Andersson) ancak bana göre kadroda olmamalı. Onsuz, takım futbolunu çok iyi oynuyoruz. Eğer dönerse, ona odaklı oynamamız gerekecek” ifadelerini kullandı.