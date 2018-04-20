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Karabükspor - Bursaspor maç sonucu: 1-4

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, deplasmanda ligin küme düşen ekibi Kardemir Karabükspor'u 3-1'le geçti ve galibiyet hasretine son verdi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 15:24

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Karabükspor - Bursaspor maç sonucu: 1-4
Bursaspor Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ergin Keleş’in ceza sahası dışından sol ayağı ile direkt kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 
35. dakikada Furkan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Batalla'yı gördü. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın yanından ağlarla buluştu. 0-1 
45. dakikada ceza sahası içinde Ertuğrul topa elle müdahale yapınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Ergin Keleş’in vuruşunda kaleci Harun’un çeldiği topu Murat Akın ağlarla buluşturdu. 1-1 
45+3. dakikada Çağlar, ceza sahası içinde Sow'u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sow, topu filelere gönderdi. 1-2
59. dakikada Karabükspor sağ kanattan çok etkili geldi. Hakan'In orta şut karışımı vuruşunda kaleci son anda topu çelmeyi başardı.
60. dakikada  Bursaspor'un yakaladığı kontra atakta sağ kanattan başarılı hareketlerle topu taşıyan Barış Yardımcı, paslaşmalar sonrası savunmadan seken topu direk dibinde tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3
75. dakikada Yusuf Erdoğan sol çaprazdan, ceza alanının ilk metrelerinden sert vurdu ancak top üstten auta gitti.
90+1. dakikada Karabükspor'da İbanez'İn ceza sahasındaki faulu sonrasında Serkan Çınar, maçta üçüncü defa penaltı noktasını gösterdi ve İbanez'e kırmızı kart çıkarttı. Topun başına geçen Stancu skoru 4-1'e taşıdı.

İlk 11'ler

Kardemir Karabükspor: Çağlar, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Hamidou Traore, Skulason, Osman Çelik, Ibanez, Ergin Keleş
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Pablo Martin Batalla, Bogdan Stancu, Moussa Sow

 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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18 Kardemir Karabükspor 30 12
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