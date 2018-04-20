Karabükspor - Bursaspor maç sonucu: 1-4

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'in 30. haftasında deplasmandaile karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı.18. dakikada Ergin Keleş’in ceza sahası dışından sol ayağı ile direkt kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.35. dakikada Furkan’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Batalla'yı gördü. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın yanından ağlarla buluştu. 0-145. dakikada ceza sahası içinde Ertuğrul topa elle müdahale yapınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Ergin Keleş’in vuruşunda kaleci Harun’un çeldiği topu Murat Akın ağlarla buluşturdu. 1-145+3. dakikada Çağlar, ceza sahası içinde Sow'u düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sow, topu filelere gönderdi. 1-259. dakikada Karabükspor sağ kanattan çok etkili geldi. Hakan'In orta şut karışımı vuruşunda kaleci son anda topu çelmeyi başardı.60. dakikada Bursaspor'un yakaladığı kontra atakta sağ kanattan başarılı hareketlerle topu taşıyan Barış Yardımcı, paslaşmalar sonrası savunmadan seken topu direk dibinde tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 1-375. dakikada Yusuf Erdoğan sol çaprazdan, ceza alanının ilk metrelerinden sert vurdu ancak top üstten auta gitti.90+1. dakikada Karabükspor'da İbanez'İn ceza sahasındaki faulu sonrasında Serkan Çınar, maçta üçüncü defa penaltı noktasını gösterdi ve İbanez'e kırmızı kart çıkarttı. Topun başına geçen Stancu skoru 4-1'e taşıdı.Kardemir Karabükspor:Bursaspor: