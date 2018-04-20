Kadıköy kapanıyor ama...

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Şenol Güneş'in doktorundan ilk açıklama





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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle hakem Mete Kalkavan ilk olarak 40. dakikada oyunu durdurdu. Quaresma’nın korner atışına gittiği sırada sahaya yabancı maddeler atılması sebebiyle geri dönen Portekizli yıldız, ikinci gidişinde ise armayı öperek tribünlere gösterince yeniden yabancı maddelere maruz kaldı.Sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı orta hakem Mete Kalkavan maçı 42. dakikada durdurdu ve iki takımın kaptanlarını yanına çağırdı. 2 dakikalık duraklamanın ardından maça devam kararı verildi. Ancak olaylar ikinci yarıda artarak devam etti,Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı maddelerden sonra maç tatil edildi. Yaşanan tüm olaylar nedeniyle Fenerbahçe’nin stadının kapanmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’in bu cezası ligde değil gelecek sezon kupada çekilecek. Disiplin talimatları gereği, ligde alınan saha olayları cezası ligde, kupadakiler kupada çekiliyor.