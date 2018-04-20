İşte Şenol Güneş'i yaralayan kişinin ilk ifadesi!

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maçında'in yaralanmasına neden olan S.D ifadesinde cisim fırlattığını kabul ederek olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. ‘Kimseye zarar vermek istememiştim, gerginlikten bir anda oldu’ diyerek kendini savundu. S.D’nin tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu belirlendi.Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. S.D'nin ilk ifadesinde "Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim" dediği öğrenildi.Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA