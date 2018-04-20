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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şenol Güneş arasında konuşulanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şenol Güneş ile görüşmesinde geçen diyaloglara FANATİK ulaştı. Buna göre Erdoğan’ın, “Geçmiş olsun, yardımcı olabileceğimiz bir şey, herhangi bir sıkıntı var mı?” sözlerine Güneş’in, “Ben iyiyim. Böyle bir gecenin yaşanmasına izin vermeyin yeter” diyerek karşılık verdiği öğrenildi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 11:48

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı derbi tüm Türkiye’nin gündemi olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duruma kayıtsız kalmadı.

Erdoğan’ın olayları çok yakından takip ettiği ve derbide başından yaralanan Şenol Güneş’i aradığı öğrenilmişti. O görüşmenin detaylarına FANATİK ulaştı.

Erdoğan’ın Beşiktaş’ın deneyimli hocasına, “Geçmiş olsun, yardımcı olabileceğimiz bir şey, herhangi bir sıkıntı var mı?” diye sorduğu ve “Ben iyiyim. Böyle bir gecenin yaşanmasına izin vermeyin yeter” yanıtını aldıktan sonra da, “Konunun takipçisi olacağız, ne gerekiyorsa yapacağız” mesajını verdiği bildirildi.
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‘Bir organizasyon’

Erdoğan konunun genel çerçevesiyle ilgili olarak da açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: “Bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var. Şenol hocaya yapılanı affetmek mümkün değil. Şenol Hocayı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Biz kadınların ne diye tribünlere gelmelerini teşvik ettik? Gelinen noktada görüyoruz ki kadınlar, erkekleri daha dikkatli davranmaya teşvik eder diye düşünürken tam tersine döndü.”
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    1- 4
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    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
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