İstanbul'da hava durumu





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İstanbul’da bugün hava nasıl? 20 Nisan 2018 verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde açıklandı. Sağanak yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlarken, yağış öğleden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Öte yandan kurum 5 günlük verileri paylaştı, yaz sıcaklığı Salı günü geliyor: 25 derece! Kurum tarafından açıklanan 20 Nisan - 24 Nisan tarihlerinde gökyüzü-sıcaklık verileri…Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğleden sonra 15:00’e kadar etkisini göstermesi beklenirken, 15:00’ten sonra yağmur etkisini azaltsa da gökyüzü kapalı. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece, öğle saatlerinde sıcaklık 14 derece, akşam saatlerinde ise sıcaklık 11-12 derece olması bekleniliyor. Nem oranı özellikle sabah saatlerinde yüksek: Yüzde 89. Rüzgar saatte 29 km hıza kadar çıkması bekleniliyor.İstanbul’da hafta sonu Cumartesi günü gökyüzü kapalı olurken, yağış beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 19 dereceye kadar çıkarken, akşamleyin sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 61-90 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızında esmesi tahmin ediliyor.Pazar günü gökyüzü açık: Parçalı-bulutlu hava hakim. Gündüz sıcaklık 19 derece, akşam 8 derece. Nem oranı yüzde 67-94 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 11 km hızda esiyor.Resmi tatil ilan edilen 23 Nisan’da gökyüzü açık, bulutlu-güneşli. Sıcaklık yükseliyor: Gündüz 22, akşam 12 derece. Nem oranı yüzde 61-84 arasında. Rüzgar 5 günlük verilerde en düşük hızda esiyor: Saatte 8 km hızında esiyor.Yaz sıcaklığı geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Salı günü verileri için gökyüzünün bulutlu olduğunu açıkladı. Gündüz sıcaklık 25 dereceye kadar çıkarken, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 52-79 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esiyor.