  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji, günler öncesinden İstanbul'a ‘sağanak yağmur’ uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. 'Yağmur ne kadar sürecek?' sorusunun cevabını veren Meteoroloji, 5 günlük verileri açıkladı: Yaz sıcakları geliyor!

  • - A
  • + A
İstanbul'da hava durumu
İstanbul’da bugün hava nasıl? 20 Nisan 2018 verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde açıklandı. Sağanak yağmur, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlarken, yağış öğleden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Öte yandan kurum 5 günlük verileri paylaştı, yaz sıcaklığı Salı günü geliyor: 25 derece! Kurum tarafından açıklanan 20 Nisan -  24 Nisan tarihlerinde gökyüzü-sıcaklık verileri…

20 Nisan Cuma: Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğleden sonra 15:00’e kadar etkisini göstermesi beklenirken, 15:00’ten sonra yağmur etkisini azaltsa da gökyüzü kapalı. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece, öğle saatlerinde sıcaklık 14 derece, akşam saatlerinde ise sıcaklık 11-12 derece olması bekleniliyor. Nem oranı özellikle sabah saatlerinde yüksek: Yüzde 89. Rüzgar saatte 29 km hıza kadar çıkması bekleniliyor.

21 Nisan Cumartesi: İstanbul’da hafta sonu Cumartesi günü gökyüzü kapalı olurken, yağış beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 19 dereceye kadar çıkarken, akşamleyin sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 61-90 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızında esmesi tahmin ediliyor.

22 Nisan Pazar: Pazar günü gökyüzü açık: Parçalı-bulutlu hava hakim. Gündüz sıcaklık 19 derece, akşam 8 derece. Nem oranı yüzde 67-94 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 11 km hızda esiyor.

23 Nisan Cumartesi: Resmi tatil ilan edilen 23 Nisan’da gökyüzü açık, bulutlu-güneşli. Sıcaklık yükseliyor: Gündüz 22, akşam 12 derece. Nem oranı yüzde 61-84 arasında. Rüzgar 5 günlük verilerde en düşük hızda esiyor: Saatte 8 km hızında esiyor.

24 Nisan Salı: Yaz sıcaklığı geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Salı günü verileri için gökyüzünün bulutlu olduğunu açıkladı. Gündüz sıcaklık 25 dereceye kadar çıkarken, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 52-79 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esiyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »