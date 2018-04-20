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Hobi olarak başladığı bilardoda hedefi dünya şampiyonluğu

Bilardoya ortaokul yıllarında hobi olarak başlayan, 2010 yılında Türkiye şampiyonluğu kazanan elektrik mühendisi milli bilardocu Savaş Bulut, dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Hobi olarak başladığı bilardoda hedefi dünya şampiyonluğu
Elektrik mühendisi olan milli bilardocu Savaş Bulut, hobi olarak başladığı bu sporda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ortaokul yıllarında hobi olarak bilardo oynamaya başlayan Savaş Bulut, ilerleyen yıllarda da bu sporu yapmayı sürdürdü.

Profesyonel anlamda 2001 yılında 3 bant bilardo ile ilgilenmeye başlayan Savaş, 2005 yılında Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

2010 yılında Türkiye şampiyonu olan, 2015 yılında da Türkiye takımlar şampiyonluğunu kazanan Savaş, ayrıca çeşitli yıllarda katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeyrek final oynadı.

Düzce’de bir elektrik santralinde elektrik mühendisi olarak çalışan Savaş’ın hedefi, 23-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Dünya Kupası 3 Bant 1. Etap müsabakalarında altın madalya kazanmak.

"İşimle bilardoya devam edebiliyorum "

Yakınlarını görmek amacıyla Amasya’ya gelen Savaş Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilardoya ortaokul yıllarında Gümüşhacıköy’de dayısının iş yerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığını, zamanla bu sporun bir tutku halini aldığını söyledi.

Lise ve üniversite yıllarında da bilardo oynamayı sürdürdüğünü belirten Savaş, "2001’den bu yana Türkiye şampiyonalarına katılıyorum, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil ediyorum. Ülkemi en güzel şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum." dedi.

İş yerindeki boş bir odaya bilardo masası aldığını, burada boş zamanlarında çalıştığını anlatan Savaş, "Türkiye üçüncüsü olmam, benim için bu sporda dönüm noktası oldu. Ardından Türkiye şampiyonluğu, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılım geldi." ifadelerini kullandı.

Bilardo sayesinde dünyanın pek çok yerinde arkadaşı olduğuna işaret eden Savaş, Güney Kore, İsveç, Almanya ve Hollanda’da çok samimi dostluklar edindiğini söyledi.

Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika liglerinde üye olduğu kulüpler vasıtasıyla aktif olarak bilardo oynadığına dikkati çeken Savaş, "Bu sene Almanya’da takımımla lig şampiyonu olduk. Bu da benim için oldukça büyük bir onur. İşimle, mesleğimle bilardoya devam edebiliyorum. Bunun tüm gençlere örnek olmasını istiyorum." diye konuştu.

Savaş, şimdi Antalya’da düzenlenecek Dünya Kupası 3 Bant 1. Etap müsabakalarına hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. Belki olamayabilirim ama şunu çok iyi biliyorum, bunun için en iyi çabayı göstereceğim. Ben doğru psikolojinin illaki kazanmak olduğuna inanmıyorum. Doğru psikolojinin, yapabileceğinizin en iyisini sonuna kadar yapmanız olduğunu düşünüyorum. Bu sporun peşinden elimden geldiğince koşturacağım. Bu sporu yapmaktan, insanlarla iletişim halinde olmaktan çok memnunum. Geldiğim noktaya baktığımda çok mutluyum."

AA


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