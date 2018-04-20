Heynckes'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

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'ınson 16 turunda elendiği'in teknik direktörüiçin geçmiş olsun dileğinde bulundu.Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "İstanbul'a, Şenol Güneş'e selam gönderiyorum. Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum" dedi.