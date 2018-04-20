Göztepe'de Tamer Tuna eksikleri dert etmiyor

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Geçen hafta 2-1 kazanılan Bursaspor maçında daveyararlanamayan genç teknik adamın yedeklerin performansından memnun kaldığı öğrenildi.İki futbolcunun Akhisarspor karşılaşmasına yetişemesi durumunda yine forvette Bursaspor'a gol atan Ghilas'ı oynatmayı planlayan Tamer Tuna'nın, defansın soluna da yine cezası biten Tanju'yu monte edeceği ifade edildi.Bursaspor müsabakasında orta sahada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç Ngando'yu da kesmeyi düşünmeyen Tuna'nın stoperde Kosanovic'in yerine Leo'ya şans vereceği kaydedildi. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten, "Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip finale yükseldi ve moral buldu. Ligde de çıkışa geçmek isteyecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz evimize mutlu döneceğimize inanıyoruz" dedi.Göz-Göz'de sakatlıkları bulunanveyanı sıra kart cezalısıforma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı Göztepe 2-0'lık skorla kazanmıştı.DHA