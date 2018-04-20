Gençlerbirliği - Osmanlıspor maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ankara 19 Mayıs Stadı’nda
oynanan maçta ilk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçerken 26'ncı dakikada Regattin, Lumanza'nın açtığı ortayı muhteşem bir voleyle filelerle buluşturdu ve gol perdesini açan isim oldu: 0-1
İlk devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda da üstün olan taraf Osmanlıspor'du. Oyuna 71'de giren Umar Aminu önce 74'te Regattin'e, ardından da 77'de Serdar Gürler'e asist yaparak skorun 0-3'e gelmesini sağladı.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Osmanlıspor, 3 puanı 3 golle aldı. Başkent ekibi, böylece puanını 32 yaparak maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtulmuş oldu.
Maçtan dakikalar:
Dk. 13: Yalçın Ayhan'ın uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunu kaleci Hopf müthiş kurtardı.
Dk. 21: Sol kanattan Manu'nun yaptığı ortada golle burun buruna gelen Skuletic'in vuruşunda kaleci Karcemarskars gole izin vermedi.
Dk. 26: GOL!
Sağ kanattan Lumanza'nın açtığı ortaya gelişine vuran Regattin müthiş bir gole imza attı: 0-1
Dk. 45+2: Serdar Gürler, ceza sahasına soldan girdi ancak yaptığı vuruşta kaleci Hopf topu kurtarmayı başardı.
Dk. 56: Cikalleshi yaptığı presle topu kapıp kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Ancak tehlikeyi sezen Hopf, pozisyonu önledi.
Dk. 74: GOL!
Umar Aminu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, kalecinin kapattığı köşeden topu filelerle buluşturdu: 0-2
Dk. 77: GOL!
Oyuna 71'de giren Umar Aminu 6 dakikada 2 asist birden yaptı. Serdar 'ın vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 0-3
Dk. 85: Gençlerbirliği, Sessegnon'un frikiğinde gole çok yaklaştı. Kaleci Karcemarskars'ın çeldiği top, İlker'in önüne düşse de genç futbolcunun vuruşu dışarı gitti.
İlk 11'ler:
Gençlerbirliği: Hopf
, Ahmet (Dk. 46 Abdul Khalili)
, Lucas
, Pogba (Dk. 71 Aydın Karabulut)
, Alper
, Scekic
, Zeki
, Jailton (Dk.65 İlker Karakaş)
, Sessegnon
, Manu
, Skuletic
Osmanlıspor: Karcemarskas
, Vrsajevic
, Yalçın
, Numan
, Pinto
, Ceyhun (Dk. 81 Mehmet Güven)
, Tortol
, Musa (Dk.71 Umar Aminu)
, Serdar Gürler
, Regattin
, Cikalleshi (Dk. 84 Andreas Maxso)
Sarı Kartlar: Vrsajevic (Dk.29), Manu (Dk. 39), Pogba (Dk. 41)