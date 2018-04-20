Gençlerbirliği - Osmanlıspor maç sonucu: 0-3

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.oynanan maçta ilk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçerken 26'ncı dakikada Regattin, Lumanza'nın açtığı ortayı muhteşem bir voleyle filelerle buluşturdu ve gol perdesini açan isim oldu: 0-1İlk devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda da üstün olan taraf Osmanlıspor'du. Oyuna 71'de giren Umar Aminu önce 74'te Regattin'e, ardından da 77'de Serdar Gürler'e asist yaparak skorun 0-3'e gelmesini sağladı.Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Osmanlıspor, 3 puanı 3 golle aldı. Başkent ekibi, böylece puanını 32 yaparak maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtulmuş oldu.Dk. 13: Yalçın Ayhan'ın uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunu kaleci Hopf müthiş kurtardı.Dk. 21: Sol kanattan Manu'nun yaptığı ortada golle burun buruna gelen Skuletic'in vuruşunda kaleci Karcemarskars gole izin vermedi.Dk. 26:Sağ kanattan Lumanza'nın açtığı ortaya gelişine vuran Regattin müthiş bir gole imza attı:Dk. 45+2: Serdar Gürler, ceza sahasına soldan girdi ancak yaptığı vuruşta kaleci Hopf topu kurtarmayı başardı.Dk. 56: Cikalleshi yaptığı presle topu kapıp kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Ancak tehlikeyi sezen Hopf, pozisyonu önledi.Dk. 74:Umar Aminu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, kalecinin kapattığı köşeden topu filelerle buluşturdu:Dk. 77:Oyuna 71'de giren Umar Aminu 6 dakikada 2 asist birden yaptı. Serdar 'ın vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti:Dk. 85: Gençlerbirliği, Sessegnon'un frikiğinde gole çok yaklaştı. Kaleci Karcemarskars'ın çeldiği top, İlker'in önüne düşse de genç futbolcunun vuruşu dışarı gitti.Gençlerbirliği:Osmanlıspor:Sarı Kartlar: Vrsajevic (Dk.29), Manu (Dk. 39), Pogba (Dk. 41)