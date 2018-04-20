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Geleceğin şampiyonları 'Sporun T'si' ile Başakşehir'de yetişecek

Başakşehir Belediyesi, ‘Sporun T’si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi’ projesini hayata geçirdi.

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Geleceğin şampiyonları 'Sporun T'si' ile Başakşehir'de yetişecek
Başakşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan ‘Sporun T’si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi’ projesini Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlendiği etkinlikte tanıttı. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çok sayıda akademisyen, genç sporcular ve aileleri katıldı. 

Proje gelecek nesiller için geliştirildi 

Başakşehir Belediyesi'nin spor alanında hayata geçirdiği yatırımlar ve verdiği hizmetlerin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi de yapıldı. Projenin tanıtımı yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, belediye olarak 10 spor parkında, haftada 20 bin Başakşehirliye spor yapma imkanı, 23 ayrı spor branşında da çocuklara ücretsiz bir şekilde, kıyafetlerini de hediye ederek 365 gün spor okulu hizmeti verdiklerini söyledi. 

Çocuklar senede 3 kez ölçüme tabi tutuluyor 

Proje kapsamında çocukların 4 aylık periyotlar halinde senede 3 kez ölçümlerinin yapıldığına işaret eden Başkan Kartoğlu, "Bu süre zarfında ölçüm yaparak uygun olduğu branşa yönlendirdiğimiz çocuklarımız arasından futbol milli takımlarına giden, karate milli takımına seçilen, atletizmde Türkiye’de derece alan çocuklarımız ortaya çıktı. Bu çocuklarımız 12-15 yaş aralığındalar. İnşallah daha erken yaşlarda daha yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanacak proje ile çocukların sportif bedensel özelliklerini bilimsel metotlarla tespit edilip, daha başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilmeleri ve ülkemize ait norm tablolarının oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

İHA


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