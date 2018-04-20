Galatasaray'ın Östersunds faciası tesadüf değilmiş

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'de son 5 haftaya lider giren'nin ardından'na da dramatik şekilde veda etti. Kadere bakın ki 9 ay arayla oynanan iki maçta forma giyen oyuncular, sergilenen kötü futbol, alınan sonuç ve'nı dolduran taraftarın gösterdiği tepki birebir aynıydı. İşte detaylar:'nde, ""na neden olan 8 oyuncu 2-0 kaybedilen Akhisar rövanşında ilk 11'de sahaya çıktı. Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Selçuk, Tolga, Yasin ve Sinan'ın birlikte oynadığı sarı-kırmızılı takım, savunmada hata üstüne hata yaparken hücumda da tel tel döküldü. Ahmet Çalık Östersunds, Maicon da Akhisar maçında Galatasaray'ı yaktı.Östersunds maçlarındaki kötü futbolu nedeniyle takımdan gönderilen Carole'ün yerine alınan sol bek Latovlevici kupada Akhisar rövanşında sahanın en kötüsüydü. Lato da Carole gibi topla her buluştuğunda ıslıklandı. Östersunds'a elenilen maçta yuhalanan Tolga ve Yasin, Akhisar rövanşında oyundan alınırken, tribünler tarafından yine protesto edildi. İki kulvardaki Östersunds ve Akhisar maçları gösterdi ki Galatasaray'ın yedek kulübesi yetersiz. Ligde 12-13 oyuncuyla idare eden Cimbom'un sezon sonunda kadrosunu yenilemesi şart.Deplasmanda 2-1 yendikleri Akhisar'ı Türkiye Kupası yarı finalinde eleyeceklerine kesin gözüyle bakan Galatasaraylı yetkililer 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak kupa finali için hazırlıklara başlamıştı. Diyarbakır'da yer alan en lüks otellerden birine sarı-kırmızılı takım adına 8-9 Mayıs tarihleri için rezervasyon yapıldı. Turu Akhisar geçince, Galatasaray cephesi Diyarbakır'daki otel yetkililerini arayıp rezervasyonları iptal etti.Galatasaray'da kupa faciasının faturası Tolga Ciğerci'ye kesildi. Fatih Terim, cezalı Maicon'un yanı sıra Akhisar maçında varlık gösteremeyen Tolga'yı da Alanya'ya götürmedi.Galatasaray dün 15:30'da özel uçakla Alanya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takım iki gün boyunca Alanya'da idman yapıp hava sıcaklığına alışacak.(Sabah - Mehmet Özcan)