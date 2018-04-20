Galatasaray'da 75 milyonluk liralık çukur

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Türkiye Kupası’nda Akhisar’a 2-0 kaybederek elenenmaç sonuaçıklamaları çok konuşulmuştu.Tecrübeli çalıştırıcı, “Fazla forma giymeyen arkadaşların bize yardımı dokunur mu diye düşündük ama olmadı. Hayal kırıklığına uğradım. Mayıs ve haziranda gereken yapılacak” dedi. Bunun üzerine hemkadrosunda bulunanlar hem de sahada görülmeyenlerin aldığı yıllık ücretler merak uyandırdı. Bu futbolcuların birçoğunun mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Yani artık son demleri.Ayrıca kiraya verilenler de var. Ancak şu anda kadroda bulunanların takıma maliyeti 15 milyon euroyu buluyor. Bu futbolcular, garanti ücretlerinin yanında maç başı da kazanıyor. Bu paranın Türk Lirası’nda karşılığı ise 75 milyon! Fatih Terim, sezon sonunda boşa çıkacak isimlerin tamamıyla mukavele yenilenmesini istemiyor. Mukavelesi sürenler de satılabilir. (Akşam)