Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya’daki Gold City Hotel’in tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5’e 2 dar alan oyunu ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya gelecek.