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Fenerbahçe'ye gelecek olan tarihi ceza!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçının yarıda kalması sarı-lacivertli kulübe pahalıya patlayacak. İşte çıkacak tarihi ceza...

20 Nisan 2018, Cuma 10:10

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Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan ilk maçın rövanşı 0-0 devam ederken yaşanan olaylar sonucu Fenerbahçe hükmen 3-0 mağlup ilan edilecek. Ceza bununla da sınırlı kalmayacak...

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe kupadan da ihraç edilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isabet eden tehlikeli cisimden sonra soyunma odasına yönelmesinin ardından maçın temsilcileri Celalettin Yavuz ve Recep Kulak’ın yaşananları rapor ettiği, federasyon ile yapılan görüşmelerden sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi. 
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Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması” başlıklı 19. maddesinde, “Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir” ifadeleri yer alıyor.

Ancak aynı maddede, “TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir” hükmü de yer almakta...

Saha olayları nedeniyle Disiplin’e sevk edilmesi beklenen Fenerbahçe’nin, olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasının bir ya da birkaçının verilebileceği ifade edildi.
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Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yorumları


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





3 YORUM GİRİŞ YAP
  • 20.04.2018 09:21:52
    1

    FENERBAHÇE üzerinde oyu oynamayı bırakın... 25 milyon taraftarı çileden çıkarmayın... Beşiktaşın sahasında da aynısı yaşandı kime ne ceza verildi??? Trabzonda takım otobüsü kurşunlandı kim ceza aldı??? Herkes haddini bilsin......

  • 20.04.2018 17:45:53
    2

    bırakın bu FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞINI FB-GS DERBİLERİNDE NELER ATILDI SAHAYA onlar yazılıp çizildi mi ? 98 de TS-FB maçında fenerbahçe teknik direktörüne taş attılar takımı sahadan çekti diye hükmen FENERBAHÇE yenik sayıldı şimdi çıkıp ağır cezalar bekliyor diyorsunuz HEPİNİZ FENERBAHÇE DÜŞMANISINIZ .

  • Boncukermanfb 20.04.2018 18:14:22
    3

    Uçan adam sabri ne be bu senolun yaninda

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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
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    3- 1
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