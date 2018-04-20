Fenerbahçe'ye gelecek olan tarihi ceza!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 08:53 20 Nisan 2018, Cuma 10:10
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
FENERBAHÇE üzerinde oyu oynamayı bırakın... 25 milyon taraftarı çileden çıkarmayın... Beşiktaşın sahasında da aynısı yaşandı kime ne ceza verildi??? Trabzonda takım otobüsü kurşunlandı kim ceza aldı??? Herkes haddini bilsin......
bırakın bu FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞINI FB-GS DERBİLERİNDE NELER ATILDI SAHAYA onlar yazılıp çizildi mi ? 98 de TS-FB maçında fenerbahçe teknik direktörüne taş attılar takımı sahadan çekti diye hükmen FENERBAHÇE yenik sayıldı şimdi çıkıp ağır cezalar bekliyor diyorsunuz HEPİNİZ FENERBAHÇE DÜŞMANISINIZ .
Uçan adam sabri ne be bu senolun yaninda