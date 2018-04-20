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Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maç sonucu: 95-89

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Baskonia ile oynadığı ikinci maçı da 95-89'luk skorla kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe, 24 Nisan Salı günü Baskonia'nın sahası Fernando Buesa Arena'da oynanacak maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

20 Nisan 2018, Cuma 23:37

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Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında Baskonia'ya karşı ikinci maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, bu karşılaşmadan da 95-89'luk skorla galip ayrıldı. 

Karşılaşmaya etkili başlayan Baskonia, 8:34 kala 0-6'lık üstünlüğü yakaladı. Bu anın sonrasında mola alan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 7:31 kala skoru 6-6'ya getirdi. Timma ile dış şut isabetleri bulan Baskonia, ilk 5 dakikayı 10-15 üstün geçen taraf oldu. 3:11 kala ise temsilcimiz tekrar 18-17'lik üstünlüğü yakaladı. Son 1 dakikaya da temsilcimiz 25-17 önde girmesine rağmen Voigtmann ve Janning ile üçlük isabetleri bulan Baskonia, ilk çeyreği 25-23 sonlandırdı. 

İkinci çeyrekte 8:25 kala Baskonia, 27-29 öne geçti. Sonrasında Datome ve Vesely ile etkili olan temsilcimiz, 4:47 kala 39-36 üstün taraftı. Farkı daha da arttıran Fenerbahçe, 2:37 kala 48-39'luk skoru yakaladı. Fakat yine Timma ile etkili olan Baskonia, 1:10 kala skoru 51-46 yaptı. İlk yarı da temsilcimizin 53-49'luk üstünlüğüyle sona erdi. 

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Baskonia, 7:22 kala 56-57'lik skorla öne geçmeyi başardı. Fakat Melli ve Kalinic ile reaksiyon gösteren temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 66-59 önde geçti. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran Baskonia, üçüncü çeyreğin sonunda farkı azaltarak son çeyreğe 71-68'lik skorla girdi. 

Son çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakika geçilirken skoru 84-75'e getirmeyi başardı. Son 3 dakikaya girilirken Baskonia, farkı 4 sayıya kadar indirse de kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 95-89'luk skorla galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, seride 2-0 öne geçerken Play-Off'larda da üst üste 11. galibiyetini elde etti. 

Serinin üçüncü maçı 24 Nisan Salı günü Baskonia'nın sahası Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Temsilcimiz, o maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. 

Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 11 sayıyla maçı tamamladı. 

Baskonia'da Matt Janning 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Vincent Poirier 14, Tornike Shengelia 12 sayıyla oynadı. 

 


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