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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının iddaa sonucu ne olacak?

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin en çok merak edilen sorularından biri de sonucun iddaa'da nasıl yansıyacağı konusu oldu. İşte ertelenen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının merak edilenleri...

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının iddaa sonucu ne olacak?
57. dakikada tatil edilen maç, o an 0-0 olduğu için, eğer karşılaşma bu akşam kaldığı yerden devam etmezse, maç skoru da 0-0 olarak kabul edilecek.

İlk yarısı tamamlanan, ikinci yarıda tatil edilen maçlarda, ilk yarı bittiği için, maç skoru da tatil edilen andaki skor kabul ediliyor. Dolayısıyla 2.5 ALT, KG YOK, İYX/MSX gibi seçenekleri oynayanlar, eğer maç bu akşam kaldığı yerden devam etmezse, kazanmış kabul edilecek.

Peki "Özel Etkinlikler" ne olacak?

iddaa derbiyi TEK MAÇ olarak açıklamış ve kırmızı kart, penaltı gibi seçenekler sunmuştu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Pepe, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Örnek teşkil edebilecek bir durum, 10 Mart 2014'te, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşandı. Maçın 23. dakikasında Ermenike gol atmış, ilk yarıda son düdük çalmadan maç tatil edilmişti.

İlk gol dakikası "21-30" olarak kabul edilmiş, ilk yarı sonuçlanmadığı için diğer bütün maç sonucu seçenekleri de "1.00" olarak kuponlara yansımıştı.

Bu örnek üzerinden gittiğimizde, Pepe'nin kırmızı kartının da geçerli olması gerekir.

Kurallar ne diyor?

- Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, bu bahis için kazanan sonuç, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.

- Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, bu bahsin kazanan sonucu, karşılaşmanın kesin sonucuna dayandırılır.

- Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim gününden sonraki bir tarihte (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin takımın gol atacağına ya da atamayacağına yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.


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20 Nisan 2018 Cuma

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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
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23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
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GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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