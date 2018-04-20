Esra Erol'dan Müge Anlı'ya Tolga Zengin yanıtı!

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Müge Anlı’dan Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki olaylar için flaş açıklama!

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Ece Erken'den olay Fenerbahçe-Beşiktaş yorumu!





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Dün yarıda kalan olaylıderbisinin ardından karşılaşmayı tribünde izleyen'nın'deki sabah programında yaptığı yorumlar çok tartışılmıştı.Beşiktaş'ın yedek kalecisi'i eleştiren ve büyük tepki toplayan Anlı'ya yanıt, aynı kanalda program yapan bir başka sunucu'dan geldi.Siyah Beyazlı renklere gönül vermesiyle de bilinen Erol, gündüz kuşağında yayınlanan programında Anlı'nın sözlerine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: