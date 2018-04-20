Espanyol’da Flores dönemi sona erdi

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, teknik direktör Quique Sanchez Flores ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle İspanyol teknik adam Flores’in görevine son verildiği belirtildi.Açıklamada, Flores’in yerine B takımını çalıştıran David Gallego’nun geçici olarak getirildiği, kulübün futbol direktörü Jordi Lardin ile de yolların ayrıldığı ifade edildi.Ligde çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Espanyol, 36 puanla 16. sırada bulunuyor.