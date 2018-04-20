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Ersun Yanal, Şehitkamilli futbolseverlerle buluştu

Teknik direktör Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 'Şehitkamil'de futbola dair her şey' konulu söyleşiye katıldı. Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan söyleşiye teknik direktör Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, spor eğitmenleri ve genç sporcular katıldı.

20 Nisan 2018, Cuma 19:42

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Ersun Yanal, Şehitkamilli futbolseverlerle buluştu
Teknik Direktör Ersun Yanal, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen söyleşide deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 

Türkiye'nin deneyimli ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Ersun Yanal, ‘Futbola Dair Her Şey’ isimli söyleşi programına katıldı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşi, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Teknik Direktör Yanal, Türk futbolu, dünya futbolu, altyapı, eğitim, yabancı kontenjanı gibi konulardaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Yanal, program sonunda katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı. 

"Spor toplumu oluşturmak için çocuğa inmek zorundayız" 

Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Teknik Direktör Ersun Yanal, spor toplumu oluşturabilmek için aileye ve çocuğa inilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımıza ulaşmanın en kolay yolu okullarla ulaşmaktır. Çünkü bu çocukların bulunduğu yerler okullardır. Bu gençlerimiz okullardalar. Bu çocuklarımız, ailelerinden uzakta olduklarında 4-5 saati okullarda geçiyor. En güzeli bu işi eğitim içerisinde korumaktır. Bütün herkesin şikayet ettiği, en üst kademeden en alt kademeye kadar eğitimin sorgulandığı bir yerde bunu ıskalamamamız gerekiyor. Bu çocukların spor, sanat, kültürle tanıştırılması, ilişkilendirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 8 milyon 500 bin çocuk orta öğretimde eğitim görüyor. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıya geliyor. Bu sayı yaklaşık 20 Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla demektir. Bu çocukların içerisinde ne yetenekler var biliyor musunuz? Bu çocuklarımızın içerisinde atleti, satranç sporcusu, yüzücüsü, futbolcusu, basketbolcusu var, birçok spor dalına gönül vereni var. Spor toplumu yapmak için aileye, çocuğa inmek zorundayız. Bu aileye ve çocuğa ancak eğitimle inebiliriz, eğitimle bunu gerçekleştiririz. Bizim en kıymetli varlıklarımız, bugünkü gençliğimiz ve çocuklarımızdır” dedi. 

Şehitkamil Belediyesinin spor konusunda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini kaydeden Ersun Yanal, çocuklara ve gençlere sağlanan nitelikli imkanlara hayran kaldığını vurguladı. Yanal, Şehitkamil Belediyesinin bu konuda yürüttüğü çalışmaları gıpta ve hayranlıkla izlediğini sözlerine ekledi. 


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