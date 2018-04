Eray Balcı'nın Bursa at yarış tahminleri

AÇILIŞI "METAFORA" KAPANIŞI "NAZLI DELAL" YAPAR...





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





20 Nisan Cuma. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Bursa'da altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturan Şartlı-3 koşuda, çok ciddi start sorununa rağmen altılı ganyan şablonumu METAFORA'nın üzerine kurgulamayı, aşağıda bahsedeceğim detaylar nedeniyle daha uygun gördüğümü belirtmek isterim.Son üç yarışının ikisinde 50 metre, sonuncusunda ise 10 boy kadar geç başlayan safkan için ilgililerinin ciddi arayış içerisinde olduğunu görüyoruz... Starta kadar kulaklık, starta kadar gözlük denemelerinin ardından son koşusunda kapalı gözlük ile piste çıkan safkan bu problemini minimuma indirgediğini gördük. Bugün ise karşımıza yine kapalı gözlük takısıyla çıkacak olan bu isim starttan geç çıkma sorununu daha da aza indirgeyeceğine inandığım koşuda birinciliğe uzanır diyorum. Ciddi rakibi Tomiris arkasında elde ettiği ikincilik performansı ile de beğenimi kazanan safkanı günün limanı olarak öneriyorum.İstanbul'da sentetik pistte start almış olduğu Kv-22 koşuda 63 kg sıkletiyle grubun en ağır safkanı olup, bariyer dibinden yaptığı etkili ataklarıyla birincilik mücadelesine katılan ancak özellikle yarışın en can alıcı metrelerinde kilo faktörü devreye girince, kendisinden 13 kg daha uygun sıkletli rakibi karışısında çaresiz kalan HERGELE o günkü şartlarda gösterdiği ultra performansla beğenimi kazanmıştı. Bugün çok daha uygun grupta izleyeceğimiz b7 safkan klasına yakışır bir yarışla sonuca ulaşmaya yakın. Uzun aradan sonra kum pistte iki yarış görüp, çime çıktığı koşudan ikincilikle ayrılmayı başaran KARAMENDUH geçen hafta nefes açan AKSOYAK bilinen ciddi sorunlarına rağmen yeni ilgilerinin yoğun uğraşı sonrası toparlanan OĞLUM EGE ve bu kez lehine olan pist ve mesafede SEMADA YILDIZ sırasıyla favorinin rakipleri olur. Bu ayağın bombasını; YARİSSA, SABRİNİN ATI ve YURTTAY yapar.Aradaki kilo farklarıyla dengelenen koşunun en şanslı safkanı; son etkili yarışıyla EFE BABA olur. Gözyaşı Gecesi ve Tumbulzele gibi rakiplerinin hemen diplerinde üçüncü kalan KOLAÇAN ve takibimdeki YOLAŞAN kalabalık koşuyu az atla geçmek isteyenlere yeterli olur. Süprizi bu ayakta arayan dostlarım; ZAMAN YOLCUSU, YEDİ KARANFİL, FEHİMAN ve DİYARBEYİ dikkate alabilirler.Kaba kuma çıkınca daha etkili olmaya başlayan SELİNCAN İstanbul'da devam ettirdiği hazırlıklarında ki çok iyi görüntüsüyle favorimdir. Rakipleri; PRINCESS BALOV, STORM OF CITY, İMZA ve ADABÜKÜ olur.Çim piste hasret safkanların hasretlerinin son bulacağı koşu da kim bilir belki de birincilik hasretleri de bugün nihayete erer. Genel puanlamadaki yerini hiç önemsemediğim BAY JAK bu pist ve mesafede öncelikle kuponlara yazılmalıdır. Keza BRAVE DECISION ve SERKAN BEY ikilisinin de bugünün iddialı isimleri olacaklarını düşünüyorum. Yeri olanlar RAY OF SUNSHINE ve LOVE ME TENDER, MY BABOŞ, LİRA LİRA ve ALL ACCOUNTED FOR bütçeleri dahilinde kuponlara ilave edebilirler.Geçen sene özellikle çim pistte start aldığı koşularda adından söz ettirmeyi başaran NAZLI DELAL'in üç aylık aranın ardından pistlere geri dönüş özelliği taşıyan Kv koşuda fazlaca üzülmeden elde ettiği beşinciliği bu yarışın provası olarak görüyorum. Bugün çok daha kondisyonlu ve eküri avantajıyla piste çıkacak kısraktan birincilik bekliyorum. Bütçeyi aşmamak adına şablonuma ilave edemediğim ŞERİFOĞLU ise imkanlar dahilinde tek ciddi rakip olarak değerlendirmeye alınabilir.3///4-5-2-7-10-12-9-13///11-1-6-2-3-7-4///8-7-10-5-1///12-1-2-9-5-7-13///1