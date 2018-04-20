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Eduard Vorganov birinciliği elde etti

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda, ikinci etabın genel klasman birincisi Belarus’tan Minsk Cycling Club takımından Rus sporcu Eduard Vorganov oldu.

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Eduard Vorganov birinciliği elde etti
Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda, ikinci etabın genel klasman birincisi Belarus’tan Minsk Cycling Club takımından Rus sporcu Eduard Vorganov oldu.

Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı turun ikinci etabında sporcular, 164.4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Mut ilçesindeki Karacaoğlan Çınaraltı girişinden başlayan etap, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki geçişin ardından merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde son buldu.

Zorlu etabın birincisi, 4.02.20’lik süresiyle Belarus’un Minsk Cycling Club takımının aynı ülkeden sporcusu Branislau Samoilau oldu. Türk temsilcisi Torku Şeker Spor’dan Rus sporcu Ivan Balykin 4.02.59’luk derecesiyle ikinciliği, Salcano Sakarya BB takımından Ahmet Örken de 4.02.59.571’lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Turun, genel klasman birinciliğini ise Samoilau’nun takım arkadaşı Rus sporcu Eduard Vorganov kazandı.

Varganov, yokuş klasmanında da birincilik kürsüsüne çıkarken, sprint klasmanında takım arkadaşı Samoilau zirvede yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özyürek ve Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu verdi.

Etaplar

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda üçüncü etap, yarın Tarsus’ta başlayacak. Sporcular, Çamlıyayla ve Mersin güzergahında pedal çevirerek, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sonlandıracak.

Dördüncü etap ise Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamlanacak.
 


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