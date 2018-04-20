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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumpas var birileri organize etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan "Kumpas var birileri organize etti" şeklinde konuştu.

20 Nisan 2018, Cuma 17:05

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan yaşananların kumpas olduğunu öne sürerken bu olayları birilerinin organize ettiğini savundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı: 

"Bu konu bizi üzdü. Futbol teröründen öte bir kumpas var bu işin içinde. Dikkat ettiyseniz olaylar hep korner köşelerinde oldu. Tam köşe vuruşları sırasında sahaya maddeler atıldı. Birileri bunları organize ediyor. Zira böyle bir şey kendiliğinden olamaz.

Şenol Hoca'nın başına gelen olay kabullenilebilir bir olay değil. Keşke Tolga da böyle bir yanlışın içine girmemiş olsaydı. Ancak Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil.

Şahsen Fikret ve Aziz başkanlar ile Şenol Hoca'yı aradım. Hepsi de bu olaylardan ötürü son derece üzgünler. Öncelikle bizim ne yapıp edip bir defa sahalarımıza fair-play'i sağlamamız gerekiyor. 

Bu konuyla futbol federasyonu birinci dereceden ilgilenecek. Çarşamba günü verecekleri karardan ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Biz kadınların ne diye tribünlere gelmelerini teşvik ettik? Gelinen noktada görüyoruz ki kadınlar, erkekleri daha dikkatli davranmaya teşvik eder diye düşünürken tam tersine döndü."


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9 YORUM GİRİŞ YAP
  • anıl üner 20.04.2018 15:49:26
    1

    Fenerbahçe nin ceza alması için tffdeki bjk lobisi elinden geleni yaptı.

  • Zeki1903 20.04.2018 15:56:10
    2

    Tabi tabi kumpas var. Mahkeme oldu beraat anlat kızım melahat. Şike yaparlar fetö yaptı kaput, Beşiktaşın sahasında çirkeflik yaparlar bize dünya kadar ceza birde nasihat tahrik olmasaydınız diye. FB yapınca kumpas var öylemi ? O kadar geniş mezheplisiniz ki gülüyorum halinize.

  • TolgaKaraman 20.04.2018 15:57:06
    3

    CHP ORGANIZE ETMISTIR:

  • 44istanbul 20.04.2018 16:38:54
    4

    Yani Cumhurbaskani olayin Besiktasin üzerine yikma talimati veriyor... Olay korner kösesinde olmadi. FB taraftarinin oarda onlarca fanatik FBli Besiktas futbolcularina ve TDe saldiriyor. Iclerinde birkaci da madde atiyor. Kumpas mumpas yok!!!!

  • aslan6060 20.04.2018 16:41:23
    5

    Bir BJK lı olarak söylüyorum; her şeyin altında kumpas, dış güç aramak AKP nin her zaman yaptığı ve acizliğinin göstergesi..Ülkeyi 15 senedir gere gere, insanları bir birine düşman yapa yap her şeye parlayan, tahammülsüz bir millet yarattınız. Dünkü olay ülkeyi getirdiğiniz durumun bir göstergesidir.. Gurur duyun.!!

  • KotS 20.04.2018 17:57:54
    6

    Cumhurbaşkanı daha önce fener derbisi izlememiş heralde, zaten her zaman kornerlerin orada çakmak anahtar vs atıyordu bunlar bu sefer dozu kaçırdılar.

  • ekoekonom 20.04.2018 22:20:54
    7

    Bence Sorumlu arıyorlarsa Şenol Güneş ve Quaresma ya baksınlar. 3-1 lik maçta yapılanlar unutulmasın. Fenerbahçeli oyuncuların kafasına atılanlar ve Quresmanın yaptıkları bu olayları tetikledi. Şenol Güneş verdiği kışkırtıcı demeçlerle olayların baş sorumlusudur. Suçlu futbolcuların arkasında durmayın. Geçmiş maçlardan gelen olaylardan sonra bunun böyle olacağı belli değilmiydi.

  • KaNuNSuZ_oFLu 20.04.2018 23:45:31
    8

    Anil üner‘e ciddi ciddi guluyorm

  • Sadece BeşiktAŞK 20.04.2018 23:46:39
    9

    Yaa ne kumpasından bahsediyorsunuz maça giden bütün fenerli arkadaşlarım az bile yaptık diyor 1 gr pişmanlık yok tamamen nefret kustular

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