Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumpas var birileri organize etti

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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20 Nisan 2018, Cuma 15:24 20 Nisan 2018, Cuma 17:05
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Fenerbahçe nin ceza alması için tffdeki bjk lobisi elinden geleni yaptı.
Tabi tabi kumpas var. Mahkeme oldu beraat anlat kızım melahat. Şike yaparlar fetö yaptı kaput, Beşiktaşın sahasında çirkeflik yaparlar bize dünya kadar ceza birde nasihat tahrik olmasaydınız diye. FB yapınca kumpas var öylemi ? O kadar geniş mezheplisiniz ki gülüyorum halinize.
CHP ORGANIZE ETMISTIR:
Yani Cumhurbaskani olayin Besiktasin üzerine yikma talimati veriyor... Olay korner kösesinde olmadi. FB taraftarinin oarda onlarca fanatik FBli Besiktas futbolcularina ve TDe saldiriyor. Iclerinde birkaci da madde atiyor. Kumpas mumpas yok!!!!
Bir BJK lı olarak söylüyorum; her şeyin altında kumpas, dış güç aramak AKP nin her zaman yaptığı ve acizliğinin göstergesi..Ülkeyi 15 senedir gere gere, insanları bir birine düşman yapa yap her şeye parlayan, tahammülsüz bir millet yarattınız. Dünkü olay ülkeyi getirdiğiniz durumun bir göstergesidir.. Gurur duyun.!!
Cumhurbaşkanı daha önce fener derbisi izlememiş heralde, zaten her zaman kornerlerin orada çakmak anahtar vs atıyordu bunlar bu sefer dozu kaçırdılar.
Bence Sorumlu arıyorlarsa Şenol Güneş ve Quaresma ya baksınlar. 3-1 lik maçta yapılanlar unutulmasın. Fenerbahçeli oyuncuların kafasına atılanlar ve Quresmanın yaptıkları bu olayları tetikledi. Şenol Güneş verdiği kışkırtıcı demeçlerle olayların baş sorumlusudur. Suçlu futbolcuların arkasında durmayın. Geçmiş maçlardan gelen olaylardan sonra bunun böyle olacağı belli değilmiydi.
Anil üner‘e ciddi ciddi guluyorm
Yaa ne kumpasından bahsediyorsunuz maça giden bütün fenerli arkadaşlarım az bile yaptık diyor 1 gr pişmanlık yok tamamen nefret kustular