Cemal Özgörkey, Dursun Özbek’in listesinde

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Kulislerde ismi başkanlık için geçen eski yöneticilerden, 26 Mayıs'taki seçimde aday olmayacağını açıkladı.Eski başkan, birkaç gün önce görüştüğü Özgörkey'i yeni kuracağı yönetimde ikinci başkan olarak düşünüyor. Özgörkey'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.(Sabah)