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Bursaspor, sürpriz yaşamak istemiyor

Ligde düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Karabükspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. 

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Bursaspor, sürpriz yaşamak istemiyor
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son haftalara girilirken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alıyor. 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen rakibine karşı sürpriz yaşamak istemiyor. 

Süper Lig’de 20. randevu 

İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 mücadelenin 10’undan Bursaspor galibiyet ile ayrılırken, 6 karşılaşmada ise Karabükspor 3 puana uzandı. Ev sahibi ekibin, ligde Bursaspor’a karşı oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması dikkat çekti. 

Karabükspor yenilirse ilk olacak 

Mavi-kırmızılı ekip, yarın Bursaspor karşısında sahadan puansız ayrılması halinde bir ilki de yaşayacak. Ligde evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılan Karabükspor, yeşil-beyazlılara karşı da mağlubiyet alması halinde kulüp tarihinde ilk kez evinde 5 maç üst üste yenilmiş olacak. 

Son antrenmanı Karabük’te yaptı 

Yarınki karşılaşma için Karabük’e dün akşam saatlerinde gelen yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını da sabah saatlerinde Karabükspor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yan top çalışması yaptı. Timsah, antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. 

Düdük Serkan Çınar’da 

Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Malok. 

DHA


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30. Hafta

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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
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