'Böyle olacağı belliydi!'









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Olayların ortasında kalan foto muhabirlerimiz Serkan Hacıoğlu ve Saycan Sayım yazdı:İlk yarıda da ortam pek hoş değildi. Ancak ikinci yarının başlamasıyla beraber ortam çok daha gerildi. Daha önce birçok statta ve gergin ortamda bulunmama rağmen yoğun elektriği hissettim. Fenerbahçe taraftarıyla Beşiktaş kulübesinin bulunduğu bölümde sinirler gerildikçe geriliyordu. Artan küfürler ve sahaya atılan yabancı maddeler... Tolga Zengin, eski bir Trabzonsporlu olduğu için Fenerbahçe taraftarlarının hedefindeki isimlerden biriydi. Hem kendisine hem de hocasına sarf edilen, artık küfür de içeren sözlerin ardından kulübeden çıktı.Direkt olarak taraftarla diyaloğa girmesi bir futbolcu olarak ne kadar doğrudur bu elbette tartışılır ama onun da sabır ve sinir sınırlarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu noktadan sonra yaşanan ise tam bir trajediydi. Şenol Güneş’i o halde görmek ve bir maçı tamamlayamamak. Meslek hayatımdaki en kötü gecelerden birini yaşadım.*****Sakin havada başlayan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Pepe’ye çıkan kırmızı kart, ortamın gerilmesine sebep oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yedek kulübesi maçın hakemlerine haklı olarak itirazlarda bulundu. Bu itirazlar neticesinde tribünler, teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere tüm Beşiktaş Kulübesine büyük tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısıyla birlikte sahaya dört bir yandan yabancı madde yağdı. 55. dakikada Şenol Güneş’e gelen yabancı cisim sonucunda maç çığrından çıktı.Beşiktaşlı futbolcular, Sarı-Lacivertli tribünlere tepki gösterince ortalık resmen savaş alanına döndü. Yaşanan bu olaylar Türk futbol tarihine kara bir leke olarak sürüldü. Hakem Mete Kalkavan’ın soyunma odasına gitmesiyle birlikte her iki takım futbolcuları birbirine girdi. Bu arada Tolga Zengin’e güvenliğin sert müdahalesi sonrasında başarılı kaleci soyunma odasından fırladı, sahaya geri dönüp, güvenliğe tepki gösterdi.