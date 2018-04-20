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'Böyle olacağı belliydi!'

Olayların ortasında kalan foto muhabirlerimiz Serkan Hacıoğlu ve Saycan Sayım yazdı...

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Olayların ortasında kalan foto muhabirlerimiz Serkan Hacıoğlu ve Saycan Sayım yazdı:

 İlk yarıda da ortam pek hoş değildi. Ancak ikinci yarının başlamasıyla beraber ortam çok daha gerildi. Daha önce birçok statta ve gergin ortamda bulunmama rağmen yoğun elektriği hissettim. Fenerbahçe taraftarıyla Beşiktaş kulübesinin bulunduğu bölümde sinirler gerildikçe geriliyordu. Artan küfürler ve sahaya atılan yabancı maddeler... Tolga Zengin, eski bir Trabzonsporlu olduğu için Fenerbahçe taraftarlarının hedefindeki isimlerden biriydi. Hem kendisine hem de hocasına sarf edilen, artık küfür de içeren sözlerin ardından kulübeden çıktı.

Tam bir trajedi

Direkt olarak taraftarla diyaloğa girmesi bir futbolcu olarak ne kadar doğrudur bu elbette tartışılır ama onun da sabır ve sinir sınırlarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu noktadan sonra yaşanan ise tam bir trajediydi. Şenol Güneş’i o halde görmek ve bir maçı tamamlayamamak. Meslek hayatımdaki en kötü gecelerden birini yaşadım.

Serkan Hacıoğlu

*****

Sakin havada başlayan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Pepe’ye çıkan kırmızı kart, ortamın gerilmesine sebep oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yedek kulübesi maçın hakemlerine haklı olarak itirazlarda bulundu. Bu itirazlar neticesinde tribünler, teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere tüm Beşiktaş Kulübesine büyük tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısıyla birlikte sahaya dört bir yandan yabancı madde yağdı. 55. dakikada Şenol Güneş’e gelen yabancı cisim sonucunda maç çığrından çıktı.

Kara bir leke

Beşiktaşlı futbolcular, Sarı-Lacivertli tribünlere tepki gösterince ortalık resmen savaş alanına döndü. Yaşanan bu olaylar Türk futbol tarihine kara bir leke olarak sürüldü. Hakem Mete Kalkavan’ın soyunma odasına gitmesiyle birlikte her iki takım futbolcuları birbirine girdi. Bu arada Tolga Zengin’e güvenliğin sert müdahalesi sonrasında başarılı kaleci soyunma odasından fırladı, sahaya geri dönüp, güvenliğe tepki gösterdi.

Saycan Sayım


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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      -  
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GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
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