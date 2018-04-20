Başsavcılıktan derbi açıklaması

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği" ifadelerine yer verildi.