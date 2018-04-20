Barcelona'da Valverde istenmiyor!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Şampiyonlar Ligi’nde Cengiz Ünder’in takımı Roma’ya 4-1’in rövanşında 3-0 kaybederek elenen Barcelona’da yıldız oyuncuların, teknik direktör’ye karşı cephe aldıkları öğrenildi. Hatta bu maçın devre arasında futbolculardan birinin, “Yanlış takım çıkarttın hocam. fizik gücü yüksek oyuncularla oynamalıydın” dediği iddia edildi.Bu arada Barça şu an La Liga’da namağlup ve Kral Kupası’nda da Sevilla ile final oynayacak.