Aziz Yıldırım: Kalkanlı polis gönder





Hasan Çetinkaya’nın talebi sonrası, kornerlerde Beşiktaşlı oyuncuları kalkanlı polisler korumaya çalıştı.

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Olaylı derbide yaşananlar, adeta’ın içine doğmuş. Başkan Yıldırım’ın, Beşiktaş’ın kazandığı ilk kornerde’nın yabancı madde yağmuruna tutulması üzerine hemen harekete geçtiği ortaya çıktı.Başkanın, kulübede bulunan idari menacer’yı arayarak, “Emniyet güçlerini uyar. Korner çizgilerinin arkasındaki taraftarlar çok hareketli. Her an takıma zarar verebilirler. Acil önlemler alın. Kalkanlı polisler o tarafa gönderilsin. Yoksa başımıza büyük işler açılır” sözleriyle uyarıda bulunduğu öğrenildi.Çetinkaya’nın da bunun üzerine güvenlik güçleriyle iletişime geçerek, gereken önlemlerin alınmasını sağladığı kaydedildi. Ancak tüm bu çabalar, olayların büyümesine engel olamadı. Tansiyonun ilerleyen dakikalarda daha da fazla yükselmesiyle birlikte mücadele yarıda kaldı.