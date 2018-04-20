Aykut Kocaman çaldı, hakemler açmadı!





İlişkili Haber

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası, önce Beşiktaşlı futbolcuların sonra da hakemin soyunma odasına yönelmesi sonrası ilginç gelişmeler yaşandığı bildirildi.Maçın tekrar oynanması için çaba harcayan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile bir yöneticinin, hakem odasının yolunu tuttuğu, “Bu karşılaşmanın kalan bölümünü seyircisiz oynayalım” önerisini iletmek için kapıyı çaldıkları, ancak buna yanıt alamadıkları öğrenildi.Bu durum gerçekleşmeyince, Kocaman ve yöneticinin eli boş olarak yeniden saha içine döndükleri ifade edildi.