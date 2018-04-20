Ayhan Avcı: “Takımın ve benim gelecek sezonki durumumuz belirsiz”

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından AGÜ Spor sezonu sıkıntılar içinde tamamladı. Geçen sezonki isim sponsorunun ödeme yapmaması ve bu sezon yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı bulunan kulüp sezonu orta sıralarda tamamladı.Yaklaşık 11 senedir takımın başantrenörlüğünü yapan, kulüp ve kendisi hakkında açıklamalarda bulundu. 2017-2018 sezonu son maçında Mersin Büyükşehir Belediye’ye mağlup olarak ligi yenilgiyle kapatan kırmızı takımın deneyimli antrenörü kulüp ve kendisinin durumuyla alakalı durumun belirsiz olduğunu söyledi.Avcı açıklamasının devamında, “Play-off’a kalmak istiyorduk ama olmadı. Bu hedeflimize ulaşamayacağımızı anladıktan sonra genç oyunculara daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Buradan A Milli ve Ümit Milli Takım'a çağırılacak sporcular olacaktır. Genç oyuncular tarafından bakılırsa: Ocak ayından sonra çok geliştik. Sonuç itibarıyla iyi yerlerde bitirmesek de en azından küme düşmedik, bu önemli. Alt yapıdaki isimler tecrübe edindi. Bizim için sezon tamamlandı. Play-Off mücadelesi verecek olan takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.Deneyimli çalıştırıcı takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine, “İnanın gelecek sene ile ilgili ne olacak bilmiyorum. Daha doğrusu kimse biliyor. Şu an bir belirsizlik var” diye yanıtladı.Geçmiş senelerde Play-Off finaline kadar yükselen, 3 kez EuroCup finali oynayan AGÜ Spor 2017-2018 sezonunda çıktığı 24 müsabakadan 8 galibiyet 16 mağlubiyet alarak ligi 32 puanla 10’uncu sırada tamamladı.