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Arsene Wenger'in yerine Donald Trump!

İngiliz gazeteci Piers Morgan, canlı yayında konuk ettiği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Arsenal'ın yeni hocası olmasını istedi.

20 Nisan 2018, Cuma 17:34

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Arsene Wenger'in yerine Donald Trump!
Geçtiğimiz ekim ayında Arsenal'ın başında 21. yılını deviren Arsene Wenger'in bugünkü açıklamasıyla sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurması İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın da gündemindeydi.

Piers Morgan, bugün canlı yayında konuk ettiği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bu konuyla ilgili büyük bir sürpriz yaptı.
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Morgan'ın "Uzun bir zamandır zorlu süreçlerden geçiyoruz ve artık insanlar bir lider değişiminin zamanının geldiğini düşünüyor." sözleri karşısında şaşıran Trump, daha sonra konunun Arsenal'la ilgili olduğunu anlayınca gülmekten kendini alamadı.

Rejiden gönderilen, üzerinde Trump yazılı 45 numaralı formayla konuyu futbola getiren ünlü gazeteci, ABD Başkanı'ndan Arsenal'ın başına geçmesini şu sözlerle istedi:

"Şu anda sizin gibi hücum felsefesine sahip, duvar gibi bir defansın gücüne ve her ne pahasına olursa olsun kazanmanın önemine inanan ve yalnızca büyük başarılar isteyen bir lider arıyoruz."
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