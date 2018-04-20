Arsene Wenger'in yerine Donald Trump!

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Arsene Wenger sezon sonunda bırakıyor!

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Geçtiğimiz ekim ayında'ın başında 21. yılını deviren'in bugünkü açıklamasıyla sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurması İngiliz gazeteci'ın da gündemindeydi.Piers Morgan, bugün canlı yayında konuk ettiği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'a bu konuyla ilgili büyük bir sürpriz yaptı.Morgan'ın "" sözleri karşısında şaşıran Trump, daha sonra konunun Arsenal'la ilgili olduğunu anlayınca gülmekten kendini alamadı.Rejiden gönderilen, üzerinde Trump yazılı 45 numaralı formayla konuyu futbola getiren ünlü gazeteci, ABD Başkanı'ndan Arsenal'ın başına geçmesini şu sözlerle istedi: