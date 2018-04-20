Arda Turan ilk asistini yaptı

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla ilk asistine imza attı. Sezon başında İspanyol devi Barcelona’dan kadroya katılan Arda Turan, karşılaşmanın 28. dakikasında Boşnak futbolcu Visca’nın attığı ilk golde pası vererek, Başakşehir formasıyla ilk kez golü hazırlamış oldu. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe karşı görev aldığı mücadelenin 66. dakikasında da bir gol kaydederek etkili performansıyla dikkat çekti.Turuncu-lacivertli forma ile 9 resmi müsabakada forma giyerek, 2 gol kaydeden Arda, bu maçta da 82 dakika sahada kalarak bir asist ile takımına katkı sağladı.