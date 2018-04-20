Antalyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri, koordinasyon ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.Sakatlıkları geçen Maicon Marques ile Danilo Sousa Campos’un takımla çalıştığı aktarıldı.Hamzaoğlu’nun, tesislere gelen bir grup öğrenciyle idman sonrası sohbet ettiği kaydedildi.